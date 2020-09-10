COVID-19 підкосив головнокомандувача ЗСУ Хомчака

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n143653-covid-19-pidkosyv-golovnokomanduvacha-zsu-homchaka.html

Ракурс

Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил України, захворів на коронавірус.

Генерал-полковник два тижні перебуває на самоізоляції. Станом на 10 вересня його стан задовільний. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на начальника управління зі зв’язків із громадськістю Збройних сил полковника Богдана Сеника.

Наразі відомо, що Хомчак пішов на самоізоляцію одразу після позитивного тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19. При цьому залишається невідомим, коли саме захворів генерал.

Нагадаємо, станом на 6 вересня в Збройних силах України на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіли 638 осіб, а на самоізоляції перебували 662 особи. Всього за весь час епідемії у ЗСУ одужали 1 тис. 303 особи й шестеро осіб померли.