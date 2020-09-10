COVID-19 подкосил главнокомандующего ВСУ Хомчака

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n143653-covid-19-podkosil-glavnokomanduuschego-vsu-homchaka.html

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Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, заболел коронавирусом.

Генерал-полковник две недели находится на самоизоляции. По состоянию на 10 сентября его состояние здоровья удовлетворительное. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью Вооруженных сил полковника Богдана Сеника.

Сейчас известно, что Хомчак ушел на самоизоляцию сразу после положительного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. При этом остается неизвестным, когда именно заболел генерал.

Напомним, по состоянию на 6 сентября в Вооруженных силах Украины коронавирусной болезнью COVID-19 болели 638 человек, а на самоизоляции находились 662 человека. Всего за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 1 тыс. 303 человека и шесть человек умерли.