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Ракурс
Курьезный гол пятой точкой забил вратарь в свои ворота. Фото: Regnum

Курьезный гол пятой точкой забил российский вратарь в свои ворота (ВИДЕО)

10 сен 2020, 14:39
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Футбол часто радует болельщиков не только голами, но и курьезами. Но бывают случаи, когда забиваются очень курьезные голы. На этот раз отличился вратарь российского футбольного клуба «Чайка», который весьма неудачно подставил свою пятую точку под отлетевший от штанги мяч.

Курьезный случай произошел во время матча команд «Чайка» и «Торпедо», которые выступают во втором футбольном дивизионе России.

Арбитр на 68 минуте матча назначил пенальти в ворота «Чайки», которые защищал вратарь Михаил Филиппов. Форвард «Торпедо» Амур Калмыков пробил пенальти, но мяч угодил в штангу.

После этого мяч попал в пятую точку голкипера «Чайки», а затем влетел в ворота.

Бильярдная точность! � ��@amur__kalmykov__9 #ЧайкаТорпедо — 1:2. Прямая трансляция доступна в Яндекс. Эфире

Публикация от Torpedolife (@torpedolife)


Этот гол стал решающим и в итоге торпедовцы одержали победу со счетом 2:1.

Как ранее писал «Ракурс», голый футбольный матч состоялся в Германии на стадионе футбольного клуба SpVgg Erkenschwick, который выступает в шестой немецкой лиге. Футболисты вышли на поле нагишом, если не считать бутсы и гетры разного цвета, чтобы можно было различать команды.

Источник: Ракурс


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