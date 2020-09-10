Изнасилование 86-летней бабушки шокировало всю Индию. Фото: karandash.news

https://racurs.ua/n143655-iznasilovanie-86-letney-babushki-shokirovalo-vsu-indiu-podrobnosti-ujasnogo-prestupleniya.html

Ракурс

Изнасилования в Индии происходят регулярно, но случай с насилием в отношении 86-летней женщины шокировал общественность.

В Дели полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пенсионерки. В понедельник, 7 сентября, бабушка ждала молочника возле своего дома, когда к ней подошел злоумышленник. Неизвестный заверил, что молочника не будет и предложил отвести старушку туда, где она может купить молоко. Об этом рассказала председатель комиссии по делам женщин в Дели Свати Маливал, сообщает «ВВС Україна».

Пожилая женщина доверительно согласилась, после чего тот отвез ее на соседнюю ферму, где изнасиловал. Пенсионерка плакала и умоляла остановиться, говорила, что годится ему в бабушки. Но изверг не обращал внимания на просьбы. Женщину спасли проходившие мимо селяне, услышавшие крик о помощи. Злоумышленником сейчас занимается полиция.

Ее руки покрыты сплошными морщинами. Рассказ о том, что она пережила, просто шокирует. У нее синяки на лице и по всему телу. Она также рассказала мне, что у нее вагинальное кровотечение. Она получила чрезвычайную травму, — отметила Маливал и добавила, что потребует смертной казни для насильника.



По данным Национального бюро уголовных дел, в 2018 году полиция зафиксировала 33 тыс. 977 случаев изнасилования в Индии. Отмечается, что такое насилие происходит каждые 15 минут.

Напомним, в феврале в Донецкой области суд бросил за решетку 46-летнего жителя Мариуполя. Злоумышленника признали виновным в изнасиловании и развращении пяти школьниц.