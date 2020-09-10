Богдан отримав виклик в ДБР після скандального інтерв'ю про Зеленського, фото — Букви

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Ракурс

Інтерв’ю Андрія Богдана, колишнього очільника Офіса президента, не минулося йому. Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало Богдана на допит у якості свідка.

ДБР не повідомляє про кримінальне провадження, в якому фігурує Богдан, але зазначило в офіціозі, що Богдан оприлюднив інформацію про «нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та низки інших домовленостей, що непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача ЗСУ». Про це повідомляє прес-служба відомства.

ДБР 10 вересня направило повістку про виклик на адресу реєстрації екс-голови ОП.

В Держбюро розслідувань пояснили, що викликали Богдана «з огляду на суспільну значущість порушених в розмові з Гордоном питань» для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів.

Дату і час допиту Богдана в повідомленні ДБР не вказано.

У розмові з Гордоном Богдан припустив існування узгодженого з РФ списку компромісів. Зокрема, у ньому йдеться про пуск води в Крим в обмін на українських полонених і відкриття прямого авіасполучення з Кримом. Утім, Богдан зазначив, що цей план, на його думку, є утопічним.

Після розмови з Гордоном у прямому ефірі Богдан жартома написав у Фейсбук, що втікає з України до Румунії.