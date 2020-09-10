Санкції за порушення прав людини в Білорусі запропонувала ввести Україна в ПАРЄ. Фото: Euronews

https://racurs.ua/ua/n143659-sankciyi-za-porushennya-prav-ludyny-v-bilorusi-zaproponuvala-vvesty-ukrayina-v-parie.html

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Протести в Білорусі і жорстке реагування на них силовиків викликають занепокоєння у Парламентській асамблеї ради Європи (ПАРЄ). Голова Постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Єлизавета Ясько під час засідання комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ запропонувала створити механізм фіксації порушень прав людини в Білорусі.

Окрім того, вона запропонувала ввести санкції проти тих, хто винен у порушенні прав людини, «а зібрану інформацію передати демократично обраній владі Білорусі, яка приєднається до ради Європи», повідомила Ясько в Facebook.

Також Ясько поскаржилася на білоруського колегу Андрія Савіних, який постійно твердить про втручання у внутрішні справи Білорусі, а також називає Революцію гідності постановочною акцією.

Усі звинувачення і висловлювання про теорію змови не мали під собою ніякого підтвердження. Україна послідовно відстоює дотримання принципів міжнародного права і не дозволяє собі спотворювати їх сутнісний зміст, — додала Ясько.

Водночас президент Білорусі Олександр Лукашенко під час представлення нового генерального прокурора Андрія Шведа заявив, що допускає порушення закону у разі зовнішніх загроз.

Хоча, коли здійснюється практично нахабна інтервенція, як я її називаю, ззовні, і вона підігрівається зсередини і керується ззовні. Ви знаєте, там іноді не до законів. Треба вжити жорстких заходів, щоб зупинити будь-яку гидоту, яка на це претендує, — заявив Лукашенко.



Також президент Білорусі уточнив, що не збирається добровільно віддавати владу. Лукашенко додав, що зміна влади у Білорусі відбудеться тільки за законом, а не під тиском вулиці.

Як раніше писав «Ракурс», Євросоюз планує ввести санкції проти чиновників Білорусі, однак санкції не торкнуться президента країни Лукашенка. Німеччина і Франція наполягають на тому, що канали зв’язку з Лукашенком повинні бути відкритими, а санкції можуть це ускладнити.