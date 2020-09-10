В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса особенно опасна для людей с лишним весом. Связи между ожирением и осложнениями COVID-19 активно исследовались, однако без внимания ученых оставался другой аспект — социальная стигматизация (отрицательное выделение обществом лица по какому-либо признаку на основании стереотипов), с которой люди сталкиваются из-за своего избыточного веса.

Этот фактор также может иметь негативные последствия для здоровья людей во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба неприбыльной организации Центр пищевой политики и ожирения Радда (США), эксперты которой провели соответствующее исследование.

Исследование охватило 584 людей, которые были участниками исследования по питанию и активности, проводившегося в 2010—2018 годах. Им также предложили пройти соответствующий опрос во время вспышки коронавируса.

Исследование показало, что в условиях пандемии COVID-19:

следует ожидать более высоких уровней стресса, депрессивных симптомов, приема пищи для преодоления стресса и депрессивного переедания среди молодежи, по сравнению с периодом 2010−2018 годов;

вероятность начала депрессивного переедания почти в три раза выше у людей, которые подвергались стигматизации в связи с избыточным весом до пандемии, по сравнению с теми, кто ей не подвергался;

стигматизация по весу предусматривала эти негативные последствия для здоровья как во время периода обязательного карантинного пребывания на дому, так и после того, как такие ограничения были сняты.

Ученые подчеркивают, что эти повышенные риски для здоровья, особенно в отношении депрессивного переедания, указывают на потребность в задействовании дополнительных ресурсов для уменьшения негативного влияния.

В связи с дополнительными вспышками и большим количеством случаев COVID-19, которые ожидаются в ближайшие месяцы, важно поддерживать людей, которые могут склонны к поведению, увеличивающему риск в эти времена пандемии, — добавляют исследователи.

Напомним, американские ученые недавно установили, что коронавирус чаще поражает регионы с распространенным ожирением.