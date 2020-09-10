У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу є особливо небезпечною для людей із зайвою вагою. Зв’язки між ожирінням та ускладненнями COVID-19 активно досліджувалися, проте поза увагою учених залишався інший аспект — соціальна стигматизація (негативне виділення суспільством особи за якоюсь ознакою на основі стереотипів), з якою люди стикаються через свою надмірну вагу.

Цей фактор також може мати негативні наслідки для здоров’я людей під час пандемії коронавірусу, повідомляє прес-служба неприбуткової організації Центр харчової політики та ожиріння Радда (США), експерти якої провели відповідне дослідження.

Дослідження охопило 584 людей, які були учасниками дослідження щодо харчування та активності, котре проводилося у 2010−2018 роках. Їм було запропоновано також пройти відповідне опитування під час спалаху коронавірусу.

Дослідження показало, що в умовах пандемії COVID-19:

слід очікувати більш високі рівні стресу, депресивних симптомів, прийому їжі для подолання стресу і депресивного переїдання серед молоді, порівняно з періодом 2010−2018 років;

імовірність початку депресивного переїдання майже в три рази вище у людей, які піддавалися стигматизації в зв’язку з надмірною вагою до пандемії, в порівнянні з тими, хто їй не піддавався;

стигматизація щодо ваги передбачала ці негативні наслідки для здоров’я як під час періоду обов’язкового карантинного перебування на дому, так і після того, як такі обмеження були зняті.

Учені наголошують, що ці підвищені ризики для здоров’я, особливо щодо депресивного переїдання, вказують на потребу в задіянні додаткових ресурсів для зменшення негативного впливу.

У зв’язку з додатковими спалахами та більшою кількістю випадків COVID-19, які очікуються в найближчі місяці, важливо підтримувати людей, які можуть бути схильними до поведінки, що підвищує ризик у ці часи пандемії, — додають дослідники.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно встановили, що коронавірус частіше вражає регіони з поширеним ожирінням.