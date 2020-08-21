У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n142769-koronavirusu-bilsh-vrazlyvi-regiony-z-poshyrenym-ojyrinnyam-ucheni.html

Ракурс

Ожиріння та смертність серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 пов’язані.

Такого висновку дійшли американські вчені з Університету штату Алабама, проаналізувавши дані щодо захворюваності у США, повідомляє прес-служба вишу.

У дослідженні було розглянуто дорослих віком від 18 до 64 років.

Виявилося, що рівень захворюваності на ожиріння корелюється з випадками коронавірусу та показниками смертності від COVID-19.

Більше того, накладаючи ці дані на карту, дослідники виявили, що просторові скупчення високих показників кількості хворих на патологічне ожиріння пов’язані із зонами з більш високим рівнем смертності від COVID-19.

Отримані дані свідчать про те, що у районах з більшою кількістю жителів з ожирінням знадобляться більші ресурси для ефективного лікування COVID-19, оскільки слід очікувати збільшення кількості випадків захворювання та випадків смерті порівняно із загальною чисельністю населення, — наголошують дослідники.

Учені зазначають, що через особливість перебігу пандемії коронавірусу, попередні дослідження питання зв’язку ожиріння зі смертністю від COVID-19 стосувалися здебільшого ситуації в Китаї, де рівень ожиріння нижчий, та госпіталізованих хворих.

Це дослідження розглянуло тенденцій у США, де рівень ожиріння є одним із найвищих у світі.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що коронавірус набагато стійкіший до низьких температур, ніж вважалося раніше.