В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n142769-koronavirusu-bolee-podverjeny-regiony-s-rasprostranennym-ojireniem-uchenye.html

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Коронавирус продолжают исследовать ученые. Оказалось, что ожирение и смертность среди больных коронавирусной болезнью COVID-19 связаны.

К такому выводу пришли американские ученые из Университета штата Алабама, проанализировав данные по заболеваемости в США, сообщает пресс-служба вуза.

В исследовании участвовали взрослые в возрасте от 18 до 64 лет. Оказалось, что уровень заболеваемости ожирением коррелирует со случаями коронавируса и показателями смертности от COVID-19.

Более того, накладывая эти данные на карту, исследователи обнаружили, что пространственные скопления высоких показателей количества больных патологическим ожирением связаны с зонами с более высоким уровнем смертности от COVID-19.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в районах с большим количеством жителей с ожирением понадобятся большие ресурсы для эффективного лечения COVID-19, поскольку следует ожидать увеличения количества случаев заболевания и случаев смерти по сравнению с общей численностью населения, — подчеркивают исследователи.

Ученые отмечают, что из-за особенностей течения пандемии коронавируса, предыдущие исследования вопроса связи ожирения со смертностью от COVID-19 касались в основном ситуации в Китае, где уровень ожирения ниже, и госпитализированных больных.

Это исследование рассмотрело тенденции в США, где уровень ожирения является одним из самых высоких в мире.

Напомним, ученые недавно установили, что коронавирус гораздо более устойчив к низким температурам, чем считалось ранее.