Во время акции протеста у Офиса президента, фото: «Укринформ»

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Ракурс

В Киеве возле здания Офиса президента проходил митинг, участники которого выступают против недавно выдвинутой инициативы по осуществлению оккупантами «инспектирования» украинских позиций у поселка Шумы на Донбассе.

Акция проходила мирно, ее участники держали в руках украинские флаги, сообщает агентство «Укринформ».

«Инспекция» должна была состояться сегодня, 10 сентября, в 14.00, однако впоследствии стало известно, что ее проведение решили отменить.

Также во время митинга его организаторы анонсировали проведение еще одной акции в понедельник, 14 сентября в 10.30 — на площади Конституции перед Верховной Радой. Целью этой акции является побудить согласительный совет парламента внести вопрос о создании временной следственной комиссии относительно возможного «слива» стране-агрессору данных о спецоперации украинских спецслужб по задержанию группы российских наемников.

Напомним, наряду с этой акцией, автоколонна активистов, выступающих против «инспектирования» украинских позиций, отправилась к резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.