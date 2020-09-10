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Во время акции протеста у Офиса президента, фото: «Укринформ»

У Офиса президента протестовали против «инспектирования» оккупантами позиций украинских военных (ФОТО, ВИДЕО)

10 сен 2020, 21:49
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В Киеве возле здания Офиса президента проходил митинг, участники которого выступают против недавно выдвинутой инициативы по осуществлению оккупантами «инспектирования» украинских позиций у поселка Шумы на Донбассе.

Акция проходила мирно, ее участники держали в руках украинские флаги, сообщает агентство «Укринформ».

«Инспекция» должна была состояться сегодня, 10 сентября, в 14.00, однако впоследствии стало известно, что ее проведение решили отменить.

Также во время митинга его организаторы анонсировали проведение еще одной акции в понедельник, 14 сентября в 10.30 — на площади Конституции перед Верховной Радой. Целью этой акции является побудить согласительный совет парламента внести вопрос о создании временной следственной комиссии относительно возможного «слива» стране-агрессору данных о спецоперации украинских спецслужб по задержанию группы российских наемников.

Во время акции протеста у Офиса президента, фото: «Укринформ»

Во время акции протеста у Офиса президента, фото: «Укринформ»

Во время акции протеста у Офиса президента, фото: «Укринформ»


Напомним, наряду с этой акцией, автоколонна активистов, выступающих против «инспектирования» украинских позиций, отправилась к резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.


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