Владимир Зеленский, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n143674-inspektirovat-rezidenciu-zelenskogo-v-koncha-zaspe-pribyli-aktivisty-translyaciya.html

Ракурс

Активисты сегодня, 10 сентября, вечером отправились в резиденцию президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе, где он живет, чтобы провести там ее «совместное инспекцтирование».

Эта акция является реакцией на недавнюю инициативу властей допустить представителей оккупантов к «инспектированию» украинских позиций в районе населенного пункта Шумы на Донбассе, которое должно было состояться 10 сентября в 14.00.

Несмотря на то, что впоследствии было объявлено, что сегодня «инспектирование» украинских позиций не произойдет, сам факт подготовки к таким действиям активисты считают государственной изменой.

В Конча-Заспу отправилась автоколонна, организованная активистами «Движения сопротивления капитуляции» и партии «Демократическая сокира».

Сейчас активисты собрались у забора президентской резиденции. Акция проходит мирно, выступают активисты и звучат патриотические песни. Активисты озвучили свои требования. Среди них:

создать временно следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады по «делу вагнеровцев»;

создать ВСК по «делу Шеремета»;

отчитаться министру обороны и министру иностранных дел относительно объявленного на Донбассе перемирия и «инспекции» украинских позиций.

Напомним, боевики сегодня обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Шумы, где должна была состояться встреча представителей Совместного центра по контролю и координации и ОБСЕ.