Володимир Зеленський, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n143674-inspektuvaty-rezydenciu-zelenskogo-v-koncha-zaspi-prybuly-aktyvisty-translyaciya.html

Ракурс

Активісти сьогодні, 10 вересня, ввечері вирушили до резиденції президента України Володимира Зеленського у Конча-Заспі, де він мешкає, щоб провести там її «спільне інспектування».

Ця акція є реакцією на нещодавню ініціативу влади допустити представників окупантів до «інспектування» українських позицій в районі населеного пункту Шуми на Донбасі, котре мало відбутися 10 вересня о 14.00.

Попри те, що згодом було оголошено, що сьогодні «інспектування» українських позицій не відбудеться, сам факт підготовки до таких дій активісти вважають державною зрадою.

До Конча-Заспи вирушила автоколона, організована активістами «Руху опору капітуляції» та партії «Демократична сокира».

Наразі активісти зібралися біля паркану президентської резиденції. Акція проходить мирно, відбуваються виступи активістів та лунають патріотичні пісні. Активісти озвучили свої вимоги. Серед них:

створити тимчасово слідчу комісію (ТСК) Верховної Ради щодо «справи вагнерівців»;

створити ТСК щодо «справи Шеремета»;

прозвітувати міністру оборони та міністру закордонних справ щодо оголошеного на Донбасі перемир’я та «інспекції» українських позицій.

Нагадаємо, бойовики сьогодні обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Шуми, де мала відбутися зустріч представників Спільного центру з контролю та координації та ОБСЄ.