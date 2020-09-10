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Ракурс
Бойовики знову здійснили обстріл на Донбасі, фото: Znaj.ua

Бойовики обстріляли місце зустрічі ОБСЄ та СЦКК біля селища Шуми

10 вер 2020, 16:31
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Війна на Донбасі супроводжується обстрілами з боку бойовиків, попри оголошене 27 липня перемир’я. Бойовики сьогодні, 10 вересня, о 14.15 здійснили обстріл зі стрілецької зброї позицій українських військових поблизу населеного пункту Шуми.

Прицільний обстріл був спрямований на ділянку, де мала відбутися зустріч представників Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) та ОБСЄ. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що завдяки оперативності українських розвідників відповідні дії ворога були вчасно спрогнозовані, тому було швидко убезпечено військовослужбовців ООС та представників СЦКК і ОБСЄ.

У штабі ООС наголошують, що ворог не лише цілеспрямовано порушує домовленості, а й відкрито провокує українську сторону.


Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби, — наголошується в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, сьогодні мала відбутися спільна перевірка українських позицій поблизу селища Шуми, однак за годину до початку стало відомо, що її відтермінували. За інформацією ЗМІ, причиною скасування стало порушення бойовиками умов перемир’я.

Джерело: Ракурс


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