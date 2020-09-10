Бойовики обстріляли місце зустрічі ОБСЄ та СЦКК біля селища Шуми

Бойовики знову здійснили обстріл на Донбасі, фото: Znaj.ua

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Війна на Донбасі супроводжується обстрілами з боку бойовиків, попри оголошене 27 липня перемир’я. Бойовики сьогодні, 10 вересня, о 14.15 здійснили обстріл зі стрілецької зброї позицій українських військових поблизу населеного пункту Шуми.

Прицільний обстріл був спрямований на ділянку, де мала відбутися зустріч представників Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) та ОБСЄ. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що завдяки оперативності українських розвідників відповідні дії ворога були вчасно спрогнозовані, тому було швидко убезпечено військовослужбовців ООС та представників СЦКК і ОБСЄ.

У штабі ООС наголошують, що ворог не лише цілеспрямовано порушує домовленості, а й відкрито провокує українську сторону.

Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби, — наголошується в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, сьогодні мала відбутися спільна перевірка українських позицій поблизу селища Шуми, однак за годину до початку стало відомо, що її відтермінували. За інформацією ЗМІ, причиною скасування стало порушення бойовиками умов перемир’я.