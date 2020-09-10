Боевики обстреляли место встречи ОБСЕ и СЦКК возле поселка Шумы

Боевики снова совершили обстрел на Донбассе, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n143663-boeviki-obstrelyali-mesto-vstrechi-obse-i-sckk-vozle-poselka-shumy.html

Ракурс

Война на Донбассе сопровождается обстрелами со стороны боевиков, несмотря на объявленное 27 июля перемирие. Боевики сегодня, 10 сентября, в 14.15 совершили обстрел из стрелкового оружия позиций украинских военных вблизи населенного пункта Шумы.

Прицельный обстрел был направлен на участок, где должна была состояться встреча представителей Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) и ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что благодаря оперативности украинских разведчиков соответствующие действия врага были вовремя спрогнозированы, поэтому быстро удалось обезопасить военнослужащих ООС и представителей СЦКК и ОБСЕ.

В штабе ООС отмечают, что враг не только целенаправленно нарушает договоренности, но и открыто провоцирует украинскую сторону.

В то же время Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки, — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Напомним, сегодня должна была состояться совместная проверка украинских позиций вблизи поселка Шумы, однако за час до начала стало известно, что ее отменили. По информации СМИ, причиной отмены стало нарушение боевиками условий перемирия.