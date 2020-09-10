Директоров школ предупредили о криминале за нарушение карантина - что им грозит

https://racurs.ua/n143662-direktorov-shkol-predupredili-o-kriminale-za-narushenie-karantina-chto-grozit-pedagogam.html

Ракурс

Нарушение коронавирусного карантина в образовательном процессе может обернуться для директоров школ и педагогов штрафами и тюремными сроками.

Министерству образования и науки Украины стали известны факты, когда в городах, входящих в «красную» зону, нарушаются условия карантина и не выполняются обязательства о закрытии учебных заведений.

МОН разослал в регионы письма, в которых растолковали ответственность за нарушение законодательства. Директора школ и другие ответственные лица несут гражданскую, административную или уголовную ответственность.

В частности, если школа продолжает работать в «красной зоне», директора могут оштрафовать или посадить за решетку. В случае нарушения правил карантина граждан могут оштрафовать от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов (17 — 34 тыс. грн), а должностных лиц — от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов (34 — 170 тыс. грн).

Штрафы грозят директорам школ, в которых нарушен карантин, если это приведет к существенному ухудшению здоровья ученика (от 1 до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет).

Если же школьник умрет, руководителя образовательного учреждения накажут лишением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

«Ракурс» сообщал, что в Украине в течение первых десяти дней обучения успели закрыть на карантин несколько сотен классов. В Киеве из-за коронавируса закрыли на карантин две школы.