Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 11 сентября прогнозируется малооблачная, без существенных осадков.

Ночью будет довольно прохладно — столбики термометров покажутся от 8° до 17° тепла по Цельсию, а днем воздух прогреться до 19−29° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 11 сентября будет теплой. Ночью воздух прогреется до 13−15° тепла, а днем — 20−22° выше нуля.

Погода в Харькове в последний день недели ожидается облачная. Температура воздуха ночью составит 11−13° тепла, днем 24−26° выше нуля.

Погодные условия в Одессе завтра будут хорошими — прогнозируют тепло и солнце. Температура воздуха ночью ожидается 15−17° тепла, а днем — 25−27° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет малооблачной. Столбики термометров ночью покажут 8−10° тепла, а днем — 20−22° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 11 сентября будет с солнцем и небольшой облачностью. Температурные показатели будут следующими — ночью 8−16° тепла, а днем 20−28° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 10 сентября в Украине днем будет тепло и без существенных осадков. В Гидрометцентре заявляли, что в дневное время суток столбики термометров покажут 19−29° тепла.