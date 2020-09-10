В порту Бейрута вспыхнул новый пожар, фото: Daily Mail

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Пожар вспыхнул в порту столицы Ливана города Бейрута, где 4 августа этого года прогремел мощный взрыв, унесший жизни около 190 человек и ранивший более 6 тыс.

Возгорание возникло сегодня, 10 сентября, на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, который расположен в зоне морского порта, сообщает издание Al Alrabia.

В результате над городом можно наблюдать столб черного дыма. Отмечается, что в настоящее время огонь пытаются погасить пожарные.

О причинах возникновения пожара пока не сообщается.

Вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел масштабный взрыв, нанесший значительные разрушения городу. Как впоследствии оказалось, сдетонировали запасы аммиачной селитры, хранившиеся на складе в порту, где в тот день вспыхнул пожар.

Напомним, среди жертв мощного августовского взрыва в Бейруте был и гражданин Украины — сотрудник ливанского отделения аудиторской компании KPMG. Незадолго до взрыва он вышел из офиса компании, чтобы поехать домой.