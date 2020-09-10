У порту Бейрута спалахнула нова пожежа, фото: Daily Mail

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Ракурс

Пожежа спалахнула в порту столиці Лівану міста Бейрута, де 4 серпня цього року пролунав потужний вибух, котрий забрав життя близько 190 людей та поранив понад 6 тис.

Займання виникло сьогодні, 10 вересня, на складі автомобільних шин і паливно-мастильних матеріалів, який розташований в зоні морського порту, повідомляє видання Al Alrabia.

В результаті над містом можна спостерігати стовп чорного диму. Зазначається, що наразі вогонь намагаються загасити пожежники.

Про причини виникнення пожежі наразі не повідомляється.

Ввечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав масштабний вибух, який завдав значних руйнувань місту. Як згодом виявилося, здетонували запаси аміачної селітри, котрі зберігалися на складі в порту, де того дня спалахнула пожежа.

Нагадаємо, серед жертв потужного серпневого вибуху в Бейруті був і громадянин України — співробітник ліванського відділення аудиторської компанії KPMG. Незадовго до вибуху він вийшов з офісу компанії, щоб поїхати додому.