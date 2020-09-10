Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 11 вересня прогнозується малохмарна, без істотних опадів.

Вночі буде доволі прохолодно — стовпчики термометрів покажуться від 8° до 17° тепла за Цельсієм, а вдень повітря прогріється до 19−29° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 11 вересня буде теплою. Вночі повітря прогріється до 13−15° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля.

Погода в Харкові в останній день тижня очікується хмарна. Температура повітря вночі 11−13° тепла, вдень 24−26° вище нуля.

Погодні умови в Одесі завтра будуть хорошими — прогнозують тепло та сонце. Температура повітря вночі очікується 15−17° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби буде малохмарною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 11 вересня буде з сонцем та невеличкою хмарністю. Температурні показники будуть наступними — вночі 8−16° тепла, а вдень 20−28° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 10 вересня в Україні вдень буде тепло й без істотних опадів. У Гідрометцентрі заявляли, що в денну пору доби стовпчики термометрів покажуть 19−29° тепла.