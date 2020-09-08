В Украине продолжается вспышка коронавируса, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n143541-protokoly-na-shkoly-i-detsady-sostavlyaet-policiya-v-ternopole-iz-za-prodoljeniya-obucheniya.html

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Тернополь отнесен к «красной» карантинной зоне из-за эпидемиологической ситуации в городе. Однако городские власти решили не закрывать учебные заведения.

В результате полиция, в связи с нарушением карантинных норм, составила протоколы на руководителей всех городских школ и садиков, сообщает издание «20 минут».

Отмечается, что протоколы составляют по статье 44−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей).

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1−2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17−35 тыс. грн) для граждан и 2−10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34−170 тыс. грн) для должностных лиц.

Мэр города Сергей Надал в своем Фейсбуке отметил, что впервые за время независимости Украины полиция Тернополя составляет протоколы на школы и детсады.

По его мнению, такие действия полиции находятся «за пределами здравого смысла и человеческой морали».

Мэр Тернополя подчеркнул, что, согласно решению Конституционного суда, Кабмин и созданные им комиссии не имеют права устанавливать карантинные ограничения, ограничивающие конституционные права и свободы.

Кроме того, есть решение Тернопольского исполкома о непризнании правительственного усиления карантина. Оно полностью соответствует действующему законодательству, — добавил мэр.

Напомним, 7 августа коронавирусная болезнь COVID-19 в Украине унесла жизни рекордного количества людей.