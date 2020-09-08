В Україні триває спалах коронавірусу, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n143541-protokoly-na-shkoly-ta-dytsadky-skladaie-policiya-u-ternopoli-cherez-prodovjennya-navchannya.html

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Тернопіль віднесений до «червоної» карантинної зони за епідеміологічною ситуацією в місті. Проте міська влада вирішила не закривати навчальні заклади.

В результаті поліція у зв’язку з порушенням карантинних норм склала протоколи на керівників усіх міських шкіл і садочків, повідомляє видання «20 хвилин».

Зазначається, що протоколи складають за статтею 44−3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу в розмірі 1−2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17−35 тис. грн) для громадян та 2−10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34−170 тис. грн) для посадових осіб.

Мер міста Сергій Надал у своєму Фейсбуці зазначив, що це вперше за часи Незалежності України поліція Тернополя складає протоколи на школи та дитсадки.

На його думку, такі дії поліції перебувають «за межами здорового глузду і людської моралі».

Мер Тернополя наголосив, що, згідно з рішенням Конституційного суду, Кабмін і створені ним комісії не мають права встановлювати карантинні обмеження, які обмежують конституційні права і свободи.

Крім того, є рішення Тернопільського виконкому про невизнання урядового посилення карантину. Воно повністю відповідає чинному законодавству, — додав мер.

Нагадаємо, 7 серпня коронавірусна хвороба COVID-19 в Україні забрала життя рекордної кількості людей.