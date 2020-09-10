Директорів шкіл попередили про кримінал за порушення карантину

https://racurs.ua/ua/n143662-dyrektoriv-shkil-poperedyly-pro-kryminal-za-porushennya-karantynu.html

Ракурс

Порушення коронавірусного карантину під час освітнього процесу може обернутися для директорів шкіл і педагогів штрафами і тюремними строками.

Міністерству освіти і науки України стали відомі факти, коли в містах, які входять до «червоної» зони, порушуються умови карантину і не виконуються зобов’язання про закриття закладів освіти.

МОН розіслало в регіони листи, у яких розтлумачило відповідальність за порушення законодавства.

Директори шкіл та інші відповідальні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Зокрема, якщо школа продовжує працювати в «червоній зоні», директора можуть оштрафувати або посадити за ґрати. У разі порушення правил карантину громадян можуть оштрафувати від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів (17 — 34 тис. грн), а посадових осіб — від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів (34 — 170 тис. грн).

Штрафи загрожують директорам шкіл, в яких порушено карантин, якщо це призведе до суттєвого погіршення здоров’я учня (від 1 до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років).

Якщо ж школяр помре, керівника освітнього закладу покарають обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

«Ракурс» повідомляв, що в Україні впродовж перших десяти днів навчання встигли закрити на карантин декілька сотень класів. У Києві через коронавірус закрили на карантин дві школи.