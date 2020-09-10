Андрей Деркач, фото: Petro Zhuravel

https://racurs.ua/n143673-iz-za-plenok-poroshenko-baydena-nardep-derkach-popal-pod-amerikanskie-sankcii.html

Ракурс

Санкции США ввели против украинского народного депутата Андрея Деркача, который в мае обнародовал аудиозаписи якобы переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США, а ныне участника президентских выборов Джо Байдена.

Санкции в отношении Деркача введены из-за его попытки повлиять на нынешние президентские выборы в США. Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Минфина США.

Санкции предусматривают замораживание активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет для резидентов США на осуществление взаиморасчетов. Кроме того, также под блокировки попадают любые организации, которые на 50 или более процентов принадлежат лицам из санкционного списка.

Депутат украинского парламента Деркач был активным российским агентом более десяти лет, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами, — отмечают в американском Минфине.

В ведомстве считают, что обнародованные Деркачем пленки были почти наверняка нацелены на граждан США, которые вскоре будут голосовать на президентских выборах, поскольку информация об обнародованных им аудиозаписях впоследствии распространялась западными СМИ.

Также по этим обвинениям санкции введены в отношении трех граждан РФ.

Напомним, Деркач утверждал, что обнародованные им аудиозаписи якобы свидетельствуют о фактах международной коррупции.