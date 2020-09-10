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Ракурс
Православная Церковь 11 сентября отмечает Усекновения главы Иоанна Крестителя, фото: Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

11 сентября отмечают Усекновение главы Иоанна Крестителя

10 сен 2020, 19:53
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11 сентября в православная церкви памятная дата — Усекновение главы пророка Иоанна Крестителя. Это день памяти смертной казни одного из крупнейших христианских святых — Иоанна Крестителя.

Согласно религиозным текстам, он проповедовал пришествие Спасителя и крестил в водах реки Иордан непосредственно Иисуса Христа.

Считается, что Иоанн Креститель примерно в 30 году был казнен царем Иродом Антипой из-за наговора его жены Иродиады.

В народе этот день называли Головосек. Считалось, что в этот день нельзя пить напитки красного цвета, напоминающие кровь, и резать что-то, что внешне напоминает голову, в том числе и хлеб, который следует ломать руками.


Также этот день считался последней чертой, когда появляются грозы.

Народные приметы:

  • если слышен гром — осень будет долгой и теплой;
  • если журавли улетают — осень будет недолгой и вскоре придет похолодание;
  • скворцы на юг не улетают — следует ожидать бабьего лета;
  • много грачей — к устойчивой солнечной погоде.

Источник: Ракурс


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