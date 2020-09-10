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Православная Церковь 11 сентября отмечает Усекновения главы Иоанна Крестителя, фото: Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації
11 сентября отмечают Усекновение главы Иоанна Крестителяhttps://racurs.ua/n143672-11-sentyabrya-otmechaut-useknoveniya-glavy-ioanna-krestitelya.htmlРакурс
11 сентября в православная церкви памятная дата — Усекновение главы пророка Иоанна Крестителя. Это день памяти смертной казни одного из крупнейших христианских святых — Иоанна Крестителя.
Согласно религиозным текстам, он проповедовал пришествие Спасителя и крестил в водах реки Иордан непосредственно Иисуса Христа.
Считается, что Иоанн Креститель примерно в 30 году был казнен царем Иродом Антипой из-за наговора его жены Иродиады.
В народе этот день называли Головосек. Считалось, что в этот день нельзя пить напитки красного цвета, напоминающие кровь, и резать что-то, что внешне напоминает голову, в том числе и хлеб, который следует ломать руками.
Также этот день считался последней чертой, когда появляются грозы.
Народные приметы:
- если слышен гром — осень будет долгой и теплой;
- если журавли улетают — осень будет недолгой и вскоре придет похолодание;
- скворцы на юг не улетают — следует ожидать бабьего лета;
- много грачей — к устойчивой солнечной погоде.
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