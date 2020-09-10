Під час акції протесту біля Офісу президента, фото: «Укрінформ»

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У Києві біля будівлі Офісу президента відбувався мітинг, учасники якого виступають проти нещодавно висунутої ініціативи щодо здійснення окупантами «інспектування» українських позицій біля селища Шуми на Донбасі.

Акція відбувалася мирно, її учасники тримали в руках українські прапори, повідомляє агентство «Укрінформ».

«Інспектування» мало відбутися сьогодні, 10 вересня, о 14.00, проте згодом стало відомо, що його проведення вирішили скасувати.

Також під час мітингу його організатори анонсували проведення ще однієї акції у понеділок, 14 вересня о 10.30 — на площі Конституції перед Верховною Радою. Метою цієї акції є спонукати погоджувальну раду парламенту внести питання щодо створення тимчасової слідчої комісії щодо можливого «злиття» країні-агресору даних про спецоперацію українських спецслужб щодо затримання групи російських найманців.

Нагадаємо, поряд із цією акцією, автоколона активістів, які виступають проти «інспектування» українських позицій, вирушила до резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі.