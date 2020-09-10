Карту Беларуси в составе Российской империи подарил посол РФ Лукашенко. Фото: БелТа

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Ракурс

Карту Беларуси в составе Российской империи в качестве подарка получил белорусский президент Александр Лукашенко. Так поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения посол Российской Федерации в Минске Дмитрий Мезенцев.

Вернее, Лукашенко подарили книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Это первый экземпляр факсимильного издания 1866 года, сообщает «БелТа».

Как известно, в то время эти губернии входили в состав Российской империи, так что подарок можно расценивать как своеобразный намек со стороны российского руководства.

Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому, — заявил Мезенцев, вручая подарок Лукашенко.

Территории нынешней Беларуси стали частью Российской империи в результате разделения Речи Посполитой во второй половине XVIII века. Отдельной республикой в составе СССР Беларусь стала в 1919 году.

Последние 20 лет Россия и Беларусь ведут переговоры о создании Союзного государства. Российские СМИ отмечали, что в том случае, если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств.

Сам Лукашенко заявлял, что Беларусь не собирается входить в состав других государств и он не желает войти в историю как последний президент Беларуси.

Как ранее писал «Ракурс», на следующей неделе Лукашенко собирается посетить с визитом Москву. Белорусский президент собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси и вокруг нее.