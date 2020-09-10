Когда определят эффективность вакцины от коронавируса, рассказали исследователи

Вакцина от коронавируса. Фото:

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Вакцина от коронавируса от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca может быть готова к концу года.

К концу 2020 года станет известно, эффективен ли против COVID-19 препарат, который AstraZeneca разрабатывает совместно с Оксфордским университетом. Вчера испытания приостановили из-за болезни одного из добровольцев. Не смотря на вынужденную паузу, вакцину еще можно получить в этом году. Об этом CBNC заявил гендиректор компании Паскаль Сориот.

По его словам, установленный диагноз добровольца передали независимому комитету безопасности, который оповестит компанию, когда тестирование потенциальной вакцины от коронавируса может возобновиться.

Практика приостановления тестирования вакцины — это нормально. Об этом вам скажут многие эксперты. Разница заключается в том, что тестирование других вакцин происходит тогда, когда на вас не смотрит весь мир, — добавил Сориот.

Напомним, фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины COVID-19 из-за болезни одного из добровольцев. В компании заявили, что остановка испытаний — это нормальный процесс.