«Вагнергейт» — военные готовы свидетельствовать в Раде, утверждает Турчинов, фото — Тверезий погляд

https://racurs.ua/n143664-vagnergeyt-voennye-gotovy-svidetelstvovat-v-rade-utverjdaet-turchinov-video.html

Ракурс

«Вагнергейт» в Украине продолжается. Александр Турчинов, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, заявил о наличии на Банковой «крота», который передал спецслужбам РФ данные о спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

Бывший чиновник сообщил на пресс-конфренции в Киеве, что подготовка к захвату 33 вагнеровцев, 28 из которых являются преступниками, продолжалась полтора года.

Разведке удалось узнать, что они причастны к убийствам украинцев. Некоторые даже имеют награды за это от власти РФ.

Как отметил экс-секретарь СНБО, действующие украинские военные готовы дать показания. Бывший генпрокурор Юрий Луценко на пресс-конференции показал официальные документы, свидетельствующие о проведении спецоперации.

Доведение до логического завершения спецоперации позволило бы доказать связь Кремля с убийствами на Донбассе и уничтожением «Боинга».

Турчинов отметил, что на секретное совещание Зеленский незаконно пригласил также сотрудников своего офиса. Он перенес операцию на несколько дней, после чего данные были «слиты».

Власть скрывает сам факт сделки. Выход один — создать независимую временную следственную комиссию в Раде. Разговаривал со многими офицерами, которые принимали участие в этой спецоперации, они готовы дать показания парламентской временной следственной комиссии. Они не могут, как мы, выйти на пресс-конференцию, поскольку на должностях, но они дадут показания, честно рассказав все, как происходило и на каком этапе была сорвана выдающаяся операция украинских спецслужб, — сообщил Турчинов.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне с ЧВК «Вагнера». Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

14 августа Беларусь выдала их РФ, проигнорировав запрос Украины на экстрадицию.

В Украине заявили, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась по указанию Офиса президента.

Владимир Путин позже подтвердил, что группу россиян заманили в Беларусь в рамках операции американских и украинских спецслужб.