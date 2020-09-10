«Вагнергейт» — військові готові свідчити у Раді, стверджує Турчинов, фото — Тверезий погляд

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«Вагнергейт» в Україні триває. Олександр Турчинов, екс-секретар Ради нацбезпеки і оборони України, заявив про наявність на Банковій «крота», який передав спецслужбам РФ дані про спецоперацію із затримання «вагнерівців».

Колишній посадовець повідомив на прес-конфренції в Києві, що підготовка до захоплення 33 вагнерівців, 28 з яких є злочинцями, тривала півтора року.

Розвідці вдалося дізнатися, що вони причетні до вбивств українців. Деякі навіть мають нагороди за це від влади РФ.

Як зазначив екс-секретар РНБО, діючі військові готові дати свідчення. Колишній генпрокурор Юрій Луценко під час прес-конференції показав офіційні документи, які свідчать про проведення спецоперації.

Доведення до логічного завершення спецоперації дозволило б довести зв’язок Кремля з вбивствами на Донбасі і знищенням «Боїнга».

Турчинов зазначив, що на секретну нараду Зеленський незаконно запросив також співробітників свого офісу. Він переніс операцію на кілька днів, після чого дані були «злиті».

Влада приховує сам факт операції. Вихід один — створити незалежну тимчасову слідчу комісію в Раді. Розмовляв з багатьма офіцерами, які брали участь у цій спецоперації, вони готові дати свідчення парламентській тимчасовій слідчій комісії. Вони не можуть, як ми, вийти на пресконференцію, оскільки на посадах, але вони дадуть свідчення, чесно розповівши все, як відбувалося і на якому етапі була зірвана видатна операція українських спецслужб, — повідомив Турчинов.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК «Вагнера». Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

14 серпня Білорусь видала їх РФ, проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

В Україні заявили, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася за вказівкою з Офісу президента.

Володимир Путін пізніше підтвердив, що групу росіян заманили в Білорусь в рамках операції американських та українських спецслужб.