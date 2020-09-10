Коли визначать ефективність вакцини від коронавірусу, розповіли дослідники

Вакцина від коронавірусу. Фото:

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Вакцина від коронавірусу від британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca може бути готова до кінця року.

До кінця 2020 року стане відомо, чи ефективний проти COVID-19 препарат, який AstraZeneca розробляє спільно з Оксфордським університетом. Вчора випробування призупинили через хворобу одного із добровольців. Не дивлячись на вимушену паузу, вакцину ще можна отримати в цьому році. Про це CBNC заявив гендиректор компанії Паскаль Соріот.

За його словами, встановлений діагноз добровольця передали незалежному безпековому комітету, який сповістить компанію, коли тестування потенційної вакцини від коронавірусу може відновитися.

Практика призупинення тестування вакцини — це нормально. Про це вам скажуть багато експертів. Різниця полягає у тому, що тестування інших вакцин відбувається тоді, коли на вас не дивиться весь світ, — додав Соріот.

Нагадаємо, фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила випробування своєї вакцини COVID-19 через хворобу одного із добровольців. У компанії заявили, що зупинення випробувань — це нормальний процес.