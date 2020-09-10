Карту Білорусі у складі Російської імперії подарував посол РФ Лукашенку. Фото: БелТа

https://racurs.ua/ua/n143666-kartu-bilorusi-u-skladi-rosiyskoyi-imperiyi-podaruvav-posol-rf-lukashenku.html

Ракурс

Карту Білорусі у складі Російської імперії у якості подарунка отримав білоруський президент Олександр Лукашенко. Так привітав Лукашенка з минулим днем ​​народження посол Російської Федерації у Мінську Дмитро Мезенцев.

Вірніше, Лукашенку подарували книгу з топографічними картами Вітебської, Гродненської, Мінської та Могилевської губерній. Це перший примірник факсимільного видання 1866 року, повідомляє «БелТа».

Як відомо, на той час ці губернії входили до складу Російської імперії, так що подарунок можна розцінювати як своєрідний натяк із боку російського керівництва.

Це ще одне підтвердження справедливості кордонів Білорусі, в тому числі і відповідь усім тим, хто дивиться по-іншому, — заявив Мезенцев, вручаючи подарунок Лукашенку.

Території нинішньої Білорусі стали частиною Російської імперії у результаті поділу Речі Посполитої у другій половині XVIII століття. Окремою республікою у складі СРСР Білорусь стала в 1919 році.

Останні 20 років Росія і Білорусь ведуть переговори про створення Союзної держави. Російські ЗМІ відзначали, що у тому випадку, якщо сторони домовляться, економічні зв’язки між Москвою і Мінськом можуть зміцнитися до рівня Євросоюзу або навіть федеративних держав.

Сам Лукашенко заявляв, що Білорусь не збирається входити до складу інших держав і він не бажає увійти в історію як останній президент Білорусі.

Як раніше писав «Ракурс», наступного тижня Лукашенко збирається відвідати з візитом Москву. Білоруський президент збирається обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі та навколо неї.