Сейм Литви визнав Тихановську обраним лідером Білорусі

Світлана Тихановська, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n143677-seym-lytvy-vyznav-tyhanovsku-obranym-liderom-bilorusi.html

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Протести в Білорусі були спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні. Мітингувальники вважають справжнім переможцем виборів опозиційного кандидата Світлану Тихановську, а самі вибори — сфальсифікованими на користь багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Сейм Литви ухвалив резолюцію, якою визнав Тихановську «лідером, обраним білоруським народом», повідомляє видання Deutsche Welle.

Відповідна резолюція також містить заклик до світової спільноти підтримати Тихановську та створену за її ініціативою Координаційну раду білоруської опозиції у питанні проведення нових, прозорих і демократичних парламентських і президентських виборів у Білорусі.

Лукашенка у цій резолюції називають «незаконним лідером Білорусі».

Дії Лукашенка, спрямовані на легітимацію свого правління та укладання ним нових договорів з Росією автори резолюції закликають оцінювати як «злочин проти білоруського народу» та такими, що не мають юридичної сили і не визнаються міжнародною спільнотою.

За відповідну резолюцію проголосував 91 депутат. Всього в Сеймі Литви 141 народний обранець.

Нагадаємо, Україна в ПАРЄ запропонувала ввести санкції проти Білорусі через порушення прав людини.