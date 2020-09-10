У МВФ нагадали Україні умови співпраці

У Міжнародному валютному фонді нагадали умови продовження співпраці з Україною, фото: «Урядовий кур'єр»

https://racurs.ua/ua/n143678-u-mvf-nagadaly-ukrayini-umovy-spivpraci.html

Ракурс

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) наголосили на важливості збереження Україною незалежності усіх антикорупційних органів — Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Речник МВФ Джеррі Райс заявив про це сьогодні, 10 вересня, під час брифінгу, повідомляє агентство «Укрінформ».

Підтримка незалежності й цілісності НАБУ, САП та ВАКС — це ключ до структурних реформ та початку більш швидкого та справедливого зростання, а також попередня умова чинної програми підтримки МВФ, — наголосив він.



Також Райс зазначив, що МВФ та Україна наразі ведуть переговори щодо чинної програми співпраці Stand-By, проте дату прибуття до нашої держави місії з першого перегляду цієї програми він назвати не зміг.

Нагадаємо, вчора, 9 вересня, міністр фінансів Сергій Марченко висловив сподівання, що найближчим часом місія МВФ прийме рішення про перегляд програми Stand-By.