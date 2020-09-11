Деркач заявив про помсту з боку Байдена та анонсував нові «шокуючі викриття»

Андрій Деркач, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n143679-derkach-zayavyv-pro-pomstu-z-boku-baydena-ta-anonsuvav-novi-shokuuchi-vykryttya.html

Ракурс

Андрій Деркач, народний депутат України, який 10 вересня, потрапив під американські санкції у зв’язку з оприлюдненими ним у травні аудіозаписами нібито розмови Петра Порошенка з Джо Байденом, анонсував нову прес-конференцію щодо нібито корупції у США.

Прес-конференцію Деркач обіцяє влаштувати на початку наступного тижня і підкріпити наведену на ній інформацію «цифрами, документами та цікавими записами». Про це він заявив у повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Саме через витік інформації про майбутню прес-конференцію, інформація про санкції вийшла саме сьогодні (10 вересня — ред.), — заявив Деркач.

Своє потрапляння під санкції Деркач вважає «помстою» з боку низки американських політиків, серед яких і Байден.

Демокорупціонери дуже бояться, — запевнив Деркач.

Нагадаємо, США звинувачують Деркача у спробі вплинути на перебіг цьогорічних американських виборів та заявляють, що він більше десяти років був активним російським агентом.