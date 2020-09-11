Віктор Ляшко, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n143680-moz-zamovylo-stvorennya-test-systemy-yaka-vidriznyatyme-gryp-vid-koronavirusu-lyashko-video.html

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. Невдовзі до цього захворювання додадуться також сезонні грип, парагрип й інші подібні захворювання. Тому постає потреба у створенні тестової системи, яка дозволить визначати коронавірусну хворобу COVID-10 з-поміж цих захворювань.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про це в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Ляшка, його відомство тісно співпрацює у цьому питанні з Інститутом молекулярної біології й академіки вже отримали від МОЗ відповідне замовлення.

Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка виявляти чітко — це буде на 5−6 плашок панелей, і чітко буде показувати — це грип, парагрип або коронавірусна хвороба, — зазначив головний санітарний лікар.

Також Ляшко повідомив, що МОЗ замовило цьому інституту секвенування (встановлення послідовності нуклеотидних основ, які кодують генетичну інформацію) геному коронавірусу, який циркулює в Україні.

Надалі саме цей геном буде входити до інших тест-систем, до тих виробників, які виробляють, — зазначив він.



Нагадаємо, Одеська область залишилася без тестів на коронавірус.