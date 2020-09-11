Коронавірусний рекорд оновився — в Україні понад 3 тис. хворих за добу

https://racurs.ua/ua/n143681-koronavirusnyy-rekord-onovyvsya-v-ukrayini-ponad-3-tys-hvoryh-za-dobu.html

Ракурс

Коронавірусне захворювання в Україні підтвердили за добу у понад 3 тис. людей. Це новий рекорд.

10 вересня медики виявили COVID-19 в 3 тис. 144 осіб, 53 пацієнти померли від ускладнень. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Попередній добовий рекорд зафіксували 4 вересня — тоді COVID-19 виявили 2 тис. 836 людей.

Всього в Україні від початку епідемії коронавірусне захворювання виявили у 148 тис. 756 людей, 3 тис. 76 пацієнтів померли від ускладнень. Наразі в країні 79 тис. 803 осіб продовжують лікуватися від COVID-19.

Найбільше хворих за добу виявили у Києві — 404 випадки та Тернопільській області — 302 випадки.

Також понад 200 випадків в Одеській (283) та Харківській (280) областях, понад 100 — у Хмельницькій (198), Львівській (174), Івано-Франківській (151), Рівненській (144), Чернівецькій (132), Житомирській та Черкаській областях (по 117).

З 14 вересня в Україні зміниться поділ на карантинні зони. Київ і Вінниця потрапили у «помаранчеву» — там забороняється робота спортзалів, нічних клубів і хостелів.

Дев’ять обласних центрів потрапили в червону і помаранчеву зони карантину. У помаранчевій заборонена робота розважальних закладів та ресторанів вночі, планова госпіталізація в лікарнях, робота спортзалів, дитячих таборів.

Червона зона — це всі обмеження зеленої, жовтої і помаранчевої зон, а також заборона на роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність кафе та ресторанів.

«Ракурс» повідомляв, що доставка вакцин від COVID-19 може стати серйозним викликом для авіації. Перевезення ліків повинно відбуватися в умовах контрольованої температури і за певний проміжок часу, щоб вакцини були ефективними в боротьбі з COVID-19.

Вакцини від COVID-19 будуть транспортувати і наземним, і водним транспортом, що серйозно ускладнить розробку логістичної схеми.