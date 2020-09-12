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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:
Рекордну смертність від коронавірусу зафіксували в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143733-rekordnu-smertnist-vid-koronavirusu-zafiksuvaly-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні встановив новий сумний рекорд — за минулу добу, 11 вересня, померли 72 хворих. Це найбільший показник за весь час епідемії.
Нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу зафіксували 3 тис. 103, з них 195 дітей та 178 медпрацівників. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відеобрифінгу.
481 людину госпіталізовано.
Водночас одужав за добу 1 тис. 341 хворий.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксовано у:
- столиці України Києві — 428;
- Харківській області — 292;
- Тернопільській області — 280;
- Одеській області — 225.
Наразі в Україні на коронавірус хворіють понад 80,3 тис. осіб.
Всього за час епідемії коронавірусу в Україні:
- виявлено майже 152 тис. випадків цього захворювання;
- померли понад 3,1 тис. хворих;
- одужали понад 68,3 тис. осіб.
Нагадаємо, за результатами 10 вересня в Україні було встановлено рекорд за кількістю виявлених за добу випадків COVID-19.
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