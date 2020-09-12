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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

Рекордну смертність від коронавірусу зафіксували в Україні (ІНФОГРАФІКА)

12 вер 2020, 10:26
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Коронавірус в Україні встановив новий сумний рекорд — за минулу добу, 11 вересня, померли 72 хворих. Це найбільший показник за весь час епідемії.

Нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу зафіксували 3 тис. 103, з них 195 дітей та 178 медпрацівників. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відеобрифінгу.

481 людину госпіталізовано.

Водночас одужав за добу 1 тис. 341 хворий.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксовано у:

  • столиці України Києві — 428;
  • Харківській області — 292;
  • Тернопільській області — 280;
  • Одеській області — 225.

Наразі в Україні на коронавірус хворіють понад 80,3 тис. осіб.

Всього за час епідемії коронавірусу в Україні:

  • виявлено майже 152 тис. випадків цього захворювання;
  • померли понад 3,1 тис. хворих;
  • одужали понад 68,3 тис. осіб.

Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО

Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО


Нагадаємо, за результатами 10 вересня в Україні було встановлено рекорд за кількістю виявлених за добу випадків COVID-19.

Джерело: Ракурс


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