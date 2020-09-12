В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавірус в Україні встановив новий сумний рекорд — за минулу добу, 11 вересня, померли 72 хворих. Це найбільший показник за весь час епідемії.

Нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу зафіксували 3 тис. 103, з них 195 дітей та 178 медпрацівників. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відеобрифінгу.

481 людину госпіталізовано.

Водночас одужав за добу 1 тис. 341 хворий.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксовано у:

столиці України Києві — 428;

Харківській області — 292;

Тернопільській області — 280;

Одеській області — 225.

Наразі в Україні на коронавірус хворіють понад 80,3 тис. осіб.

Всього за час епідемії коронавірусу в Україні:

виявлено майже 152 тис. випадків цього захворювання;

померли понад 3,1 тис. хворих;

одужали понад 68,3 тис. осіб.

Нагадаємо, за результатами 10 вересня в Україні було встановлено рекорд за кількістю виявлених за добу випадків COVID-19.