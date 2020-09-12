До опломбованого горища в будинку Михайла Ткача проникли невідомі, фото: Михайло Ткач

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Михайло Ткач, журналіст-розслідувач проекту «Радіо Свобода» «Схеми: корупція в деталях», заявив, що до горища будинку, в якому він проживає, котре в серпні було опломбоване через виявлення ознак прослуховуючого пристрою, проникли невідомі особи.

На вході на горище були зірвані встановлені поліцією пломби. Про це Ткач повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Ткач зазначає, що близько другої години ночі, коли повернувся з роботи, почув шум, який доносився з горища.

Вийшов на двір, аби контролювати виходи з чотирьох під’їздів які ведуть на горище. Викликав поліцію, — зазначив журналіст.

За його словами, поліція згодом виявила, що пломби на опечатаних люках, через які можна отримати доступ до горища, були зірвані на одному з під’їздів.

Адвокат Ткача Михайло Попов згодом повідомив, що проведений поліцією огляд горища нікого там не виявив.

Судячи з усього, невідомий швидко покинув це горище, — зазначив Попов.

На його думку, це проникнення пов’язане з подіями, які лягли в основу кримінального провадження про встановлення «прослушки» журналіста в цьому будинку.

Але ми маємо проблему в тому, що немає ніякого нормального розслідування, тому що навіть горище не було оглянуте належно, це можна було зробити ще 8 серпня, — додав він.

Нагадаємо, Ткач 8 серпня повідомив про виявлення у себе вдома ознак прослуховуючого пристрою. Також він тоді заявив, що впродовж кількох тижнів до цього отримував попередження, що його журналістська діяльність «дратує високопосадовців».