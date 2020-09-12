На опломбированный чердак в доме Михаила Ткача проникли неизвестные, фото: Михаил Ткач

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Михаил Ткач, журналист-расследователь проекта «Радіо Свобода» «Схемы: коррупция в деталях», заявил, что на чердак дома, где он проживает, который в августе был опломбирован из-за обнаружения признаков прослушивающего устройства, проникли неизвестные.

На входе на чердак были сорваны установленные полицией пломбы. Об этом Ткач сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Ткач отмечает, что около двух часов ночи, когда вернулся с работы, услышал доносившийся с чердака шум.

Вышел во двор, чтобы контролировать выходы из четырех подъездов ведущих на чердак. Вызвал полицию, — отметил журналист.

По его словам, полиция впоследствии обнаружила, что пломбы на опечатанных люках, через которые можно получить доступ к чердаку, были сорваны на одном из подъездов.

Адвокат Ткача Михаил Попов впоследствии сообщил, что проведенный полицией осмотр чердака никого там не обнаружил.

Судя по всему, неизвестный быстро покинул это чердак, — отметил Попов.

По его мнению, это проникновение связано с событиями, которые легли в основу уголовного производства об установлении «прослушки» журналиста в этом доме.

Но мы имеем проблему в том, что нет никакого нормального расследования, так как даже чердак не был осмотрен должным образом, это можно было сделать еще 8 августа, — добавил он.

Напомним, Ткач 8 августа сообщил об обнаружении у себя дома признаков прослушивающего устройства. Также он тогда заявил, что в течение нескольких недель до этого получал предупреждения, что его журналистская деятельность «раздражает чиновников».