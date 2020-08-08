Журналист «Радио Свободы» обнаружил дома прослушку

https://racurs.ua/n142211-jurnalist-radio-svobody-obnarujil-doma-proslushku-foto.html

Ракурс

Михаил Ткач, журналист-расследователь проекта «Радио Свобода» «Схемы: коррупция в деталях», заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. По его словам, в последние несколько недель он не единожды получал предупреждения о том, что его журналистская деятельность «раздражает топ-чиновников».

От одного источника была информация о том, что планируют «сверлиться». Сегодня понял, что это значит. Полицию вызвал. Теперь ждем следственно-оперативную группу, — написал Ткач 8 августа на своей странице в Фейсбук.

«Отверстие» длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой — совместный чердак, к которому есть доступ с различных подъездов, — рассказала журналист Наталья Седлецкая.

Напомним, «Схемы» еженедельно выпускают журналистские расследования и аналитику о коррупции в высших эшелонах власти. Михаил Ткач является одним из журналистов этой программы. Последнее его расследование было о том, как кортеж президента Владимира Зеленского нарушает скоростной режим на дорогах, а сотрудники его Офиса в обход закона пользуются так называемыми номерами прикрытия.

В 2016 году Ткача задерживали сотрудники СБУ во время съемок расследования «Секретный автопарк СБУ» о несоответствии стиля жизни уровню зарплат в СБУ.