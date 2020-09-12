Максим Степанов, фото: «Твоє місто»

https://racurs.ua/ua/n143731-ukrayina-gotova-vnesty-peredoplatu-za-vakcynu-proty-koronavirusu-stepanov.html

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Епідемія коронавірусу у світі змушує активно шукати способи боротьби з цією хворобою, одним з яких може стати ефективна вакцина.

Україна веде переговори з кількома розробниками вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 і готова зробити замовлення і передплату одразу, як вакцина буде зареєстрована. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про це в ефірі телепрограми «Свобода слова Савіка Шустера».

Степанов наголосив, що ніхто наразі не може сказати, коли саме з’явиться вакцина. Наразі відповідні розробки перебувають на третій стадії клінічних випробувань.

Ми намагаємося домовитися, щоб вакцина якомога швидше з’явилася в Україні після її реєстрації. Ми готові розміщувати відповідне замовлення, сплачувати передплату — і зараз працюємо в цьому напрямку, — заявив міністр.

Степанов додав, що передусім вакцинуватися мають вразливі групи населення, які мають супутні захворювання, котрі призводять до великої смертності (цукровий діабет, серцево-судинні та легеневі захворювання), а також медпрацівники.

Ми повинні усвідомлювати, що людей, які хочуть вакцинуватися, у світі, я думаю, що всі 7 млрд. Тому будемо робити все, щоб ми отримали (вакцину — ред.) якомога швидше після того, як вона з’явиться, — додав Степанов.

Міністр також наголосив на необхідності зараз здійснювати вакцинацію від грипу, оскільки поєднання цієї інфекції з COVID-19 може спричинити тяжкі наслідки.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко нещодавно заявив, що українські вчені працюють над створенням тест-системи, яка відрізнятиме грип від коронавірусу.