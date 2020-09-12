Максим Степанов, фото: «Твоє місто»

https://racurs.ua/n143731-ukraina-gotova-vnesti-predoplatu-za-vakcinu-protiv-koronavirusa-stepanov.html

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Эпидемия коронавируса в мире заставляет активно искать способы борьбы с этой болезнью, одним из которых может стать эффективная вакцина.

Украина ведет переговоры с несколькими разработчиками вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 и готова сделать заказ и предоплату сразу же, как вакцина будет зарегистрирована. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом в эфире телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера».

Степанов отметил, что никто пока не может сказать, когда именно появится вакцина. Сейчас соответствующие разработки находятся на третьей стадии клинических испытаний.

Мы пытаемся договориться, чтобы вакцина как можно скорее появилась в Украине после ее регистрации. Мы готовы размещать соответствующий заказ, платить предоплату — и сейчас работаем в этом направлении, — заявил министр.

Степанов добавил, что прежде всего вакцинироваться должны уязвимые группы населения, которые имеют сопутствующие заболевания, приводящие к большой смертности (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и легочные заболевания), а также медработники.

Мы должны осознавать, что людей, которые хотят вакцинироваться, в мире, я думаю, что все 7 млрд. Поэтому будем делать все, чтобы мы получили (вакцину — ред.) как можно скорее после того, как она появится, — добавил Степанов.

Министр также подчеркнул необходимость сейчас осуществлять вакцинацию от гриппа, поскольку сочетание этой инфекции с COVID-19 может вызвать тяжелые последствия.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко недавно заявил, что украинские ученые работают над созданием тест-системы, которая будет отличать грипп от коронавируса.