Вакцины для Украины. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2727-problemnye-privivki-ili-unisef-ne-budet-zakupat-vakciny-dlya-ukrainy.html

Ракурс

К государственным закупкам лекарственных препаратов всегда было приковано пристальное внимание общества. От того, насколько государство обеспечит своих сограждан медикаментами, маленьких украинцев — вакцинами, от их эффективности и безопасности зависит не только здоровье, но зачастую и жизнь пациентов.

7 сентября появилась новость — Кабинет министров издал постановление №790 об утверждении перечня специализированных организаций, которые будут закупать для Украины товары и услуги в 2020 году. В отличие от прошлых лет, в документе значатся лишь Crown Agents Ltd и UNDP (ПРООН). А вот ЮНИСЕФ (детский фонд ООН), в течение пяти лет закупавший вакцины и препараты для лечения ВИЧ, в этот список не вошел.

Вакцины в Украине — чего ждать?

Как это отразится на поставках вакцин? Одни эксперты пророчат проблемы. «Хотелось бы услышать от Минздрава комментарий, по каким критериям они отклонили ЮНИСЕФ как закупщика вакцин для Украины, а также сравнить потом цены закупки 2019 и по какой цене в результате закупят вакцины Крауны», — написала в Facebook директор благотворительного фонда «Крылья надежды» Наталья Липская.

А вот по мнению заведующего лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрея Волянского, занимающегося вакцинацией не один десяток лет, эту новость скорее можно считать хорошей.

«За пять лет фонд (ЮНИСЕФ. — Ред.) нанес ощутимый удар по вакцинации в Украине. В течение полутора лет (2015 год и половина 2016-го) вакцины вообще не завозились», — говорит иммунолог. Как следствие, начиная с 2017 года Украина получила беспрецедентный подъем заболеваемости корью.

Печальный опыт

О том, что вспышка кори в Украине — дело времени, специалисты предупреждали. Не нужно быть провидцем, стоило лишь посмотреть на распространение кори в мире и охват прививками КПК (от кори, краснухи, паротита) в нашей стране. Согласно данным ВОЗ, в 2014 году охват одной дозой КПК в Украине составил 56%, скатившись к 2016 году и вовсе к 42%. Сколько в этих цифрах достоверности, сказать непросто, ведь липовые справки о вакцинации у нас в ходу (эксперты считают, что примерно до 25%).

Тем, кто принимал важные для страны решения, следовало бы тщательнее изучить настроения общества. Не секрет, что нерадужной статистике предшествовала трагическая история. В 2008 году показатели объема вакцинации в Украине устремились в пропасть. В это время в стране проводилась дополнительная вакцинация против кори и краснухи индийской вакциной. В Краматорске после прививки умер 17-летний школьник. И сколько бы впоследствии ни твердили, что «после не означает вследствие», трагедия произошла. После летального случая кампанию пришлось приостановить, спустя год вакцину утилизировали. А украинцы практически прекратили вакцинироваться. Только через несколько лет, в 2010‒2011 годах, ситуация постепенно стала улучшаться.

Однако в 2015 году Украина берет в помощники международные организации, которые, получив бюджетные деньги, закупить лекарства и вакцины оперативно не смогли. Как при вышеизложенных вводных можно было оставить страну без вакцин на полтора года? Этот вопрос, безусловно, хотелось задать не только организациям-закупщикам. Скорее, государству, тогдашнему руководству Минздрава, которые в первую очередь должны заботиться о здоровье своих граждан. К сожалению, за такие просчеты наказания никто не понес.

На доверие украинцев к вакцинации и, соответственно, ее охват повлияла еще одна история 2015 года. Украина получила эдакого кота в мешке — замороженную-размороженную вакцину от полиомиелита. Напомним: правительство Канады выделило 3 млн канадских долларов, на которые фонд ЮНИСЕФ закупил вакцину от полиомиелита. Однако груз из Франции пришел в нашу страну с сюрпризом. Вакцина ОПВ, которую применяют орально, в виде капель, была в размороженном состоянии, хотя должна храниться при температуре минус 20. Повторная заморозка запрещена — именно так написано в инструкции производителя.

Особенность вакцины ОПВ в том, что она содержит ослабленные вирусы полиомиелита. И если изменяются условия хранения — сложно сказать, что с ними происходит. Как они себя проявят, попав в детский организм? Еще один нюанс: поступившая трехвалентная вакцина ОПВ должна была утилизироваться в апреле 2016 года во всем мире в связи с переходом на двухвалентную вакцину. Конец истории таков: невзирая на объявленную вспышку полиомиелита в Украине и три тура дополнительной вакцинации, примерно половину ОПВ пришлось утилизировать. На сайте ЮНИСЕФ прошла информация о планируемых логистических потерях до 60 млн доз в связи с переходом с трехвалентной на двухвалентную вакцину.

По мнению Андрея Волянского, с переходом на закупки через международные организации случилась еще одна важная вещь — изменилась структура закупаемых вакцин. В 2016 году Украина в последний раз выбрала квоту «Пентаксима» (ацеллюлярная вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и заболеваний, вызываемых гемофильной палочкой) у французского производителя Sanofi Pasteur — 414 тыс. доз. Несмотря на постановление КМУ №557 от 23 августа 2016 года, предписывающее закупить 800 тыс. доз ацеллюлярных вакцин за бюджетные деньги того же 2016-го, они не были закуплены. Объяснение было банальным — недостаток этих препаратов на глобальном рынке. А вот проблем с поставками вакцин АКДС (от коклюша, дифтерии, столбняка) производства Serum Institute of India не возникло. Они и поставлялись в Украину все эти годы.

Почему украинские родители — самые осведомленные

Наверное, ни в одной стране мира родители не знают столько о вакцинах, как в Украине (впрочем, это удел стран, где нет доверия государственным институтам). Например, что современные расщепленные (ацеллюлярные) вакцины менее реактогенные, легче переносятся. А после трагической истории 2008 года отношение к индийским вакцинам вряд ли кардинально улучшилось. Министерство здравоохранения и закупщик приложили недюжинные усилия по продвижению индийской вакцины. «Безответственным» украинцам изо всех утюгов доносили, что именно такая вакцина необходима нашим детям. Мол, она дает лучший иммунитет. На одном из каналов вышел документальный сериал, где украинская певица съездила на индийский завод и лично убедилась в строжайшем выполнении всех требований к производству вакцин. Однако в последней серии все же привила своего ребенка расщепленной бельгийской вакциной в частной клинике.

Описанные потуги не принесли результата: всю индийскую вакцину не удалось реализовать. По словам Андрея Волянского, в мае 2020 года почти у миллиона доз индийской АКДС стоимостью 56 грн за 10-дозовый флакон истек срок годности. А в стране создан огромный запас вакцин, который также, скорее всего, станет в очередь на утилизацию. Это индийская АДС-м, болгарская БЦЖ, корейская вакцина против гепатита В, индийская вакцина против гемофильной палочки.

На «Ракурсе» вышла не одна статья о проблемах, связанных с госзакупками лекарственных препаратов, и в частности вакцин. Счетная палата не единожды проводила аудиты эффективности закупок с привлечением международных организаций. Экономность бюджетных трат на приобретение лекарств не вызвала сомнений у проверяющих. Но разве главная цель закупок лекарств и вакцин — только сэкономить?

«Министерство здравоохранения, потратив в 2017‒2018 годах 11,9 млрд грн на закупку лекарств и медицинских средств с привлечением международных специализированных организаций, не обеспечило своевременного доступа к ним всех пациентов, а значит — основного ожидаемого результата от изменения системы централизованных закупок общество до сих пор не получило», — констатируют аудиторы в последнем отчете.

Еще один небольшой штрих из документа: «Из-за истечения срока годности не использованы лекарства, вакцины и медизделия по 12 направлениям закупок лекарств на общую сумму 6,75 млн грн, которые были приобретены за счет госбюджета 2015‒2017 годов. Из них почти на 1 млн грн уже утилизировано», — замечают проверяющие.

Календарь прививок — обновить!

Из хороших новостей — с 2022 года Украина планирует ввести обязательные прививки для детей против пневмококковой инфекции. Во всяком случае, об этом заявил на одном из брифингов главный санитарный врач Виктор Ляшко. Пневмококковая инфекция — смертельно опасный недуг, угрожающий детям и людям из групп риска. Оперативный штаб Минздрава рекомендовал профильному министерству подать запрос в GAVI (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации) для получения пневмококковой вакцины по специальной цене.

Еще в копилку позитива можно отнести новость о том, что Центр общественного здоровья Украины работает над подготовкой сценария для многолетнего планирования закупки вакцин на 2021‒2023 годы.

Во многих странах мира существует регистрация осложнений после прививок и система возмещения. Конечно, не всегда удается доказать связь между возникшей проблемой и вакцинацией. Однако в Украине статистика поствакцинальных осложнений не ведется, летальные случаи скрываются, а расследования не проводятся. Зато отлично укоренился слоган: «после не значит вследствие». Государству следует защищать иммунопрофилактику, но выстроенная политика должна быть честной.