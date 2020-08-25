Медицинские закупки: отобрать у Минздрава и взять под особый контроль

Медицинские закупки. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2712-medicinskie-zakupki-u-minzdrava-otobrat-i-vzyat-pod-osobyy-kontrol.html

Ракурс

25 августа, на следующий день после Дня Независимости, в Украине ратифицировали меморандум, призванный нашу самостоятельность довольно ощутимо урезать. На внеочередной сессии Верховной Рады под дымовую завесу президентского законопроекта о повышении минималки был принят еще один проект закона от Зеленского №0063. Речь идет о соглашении с ЕС о макрофинансовой помощи, говоря простыми словами, еще одном кредите в 1,2 млрд евро. Казалось бы, при чем здесь медицинские закупки?

Документ получил длинное заковыристое название: «Проект закона о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной в качестве заемщика и Европейским Союзом в качестве кредитора и Кредитного соглашения между Украиной в качестве заемщика и Национальным банком Украины в качестве агента заемщика и Европейским Союзом в качестве кредитора (о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро)». Как полагают законотворцы, такая помощь нужна для «поддержки усилий по преодолению последствий кризиса, обусловленного распространением COVID-19».

Как предусмотрено в Соглашении, кредитные средства должны прийти в Украину двумя траншами — по 600 млн евро каждый. Ожидаемый срок погашения кредита — 10–15 лет. А вот дальше — самое интересное. Предпосылкой получения траншей в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий (цитируем документ):

повышение прозрачности и эффективности медицинских закупок;

внедрение реформы налоговой и таможенной администраций и реализации планов налоговой и таможенной реформ;

усиление независимости, добропорядочности и эффективного функционирования судебной власти;

усиление прозрачности и эффективности системы государственного управления и независимости и эффективности работы антикоррупционных органов и прокуратуры;

расширение полномочий частных исполнителей;

восстановление активов в государственных банках;

принятие в первом чтении проекта закона о создании нового агентства (органа) для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений;

внедрение нормативно-правовой базы корпоративного управления для государственных предприятий (в соответствии с руководящими принципами ОЭСР);

улучшение функционирования рынка газа в Украине.

Подробнее о «критериях структурных реформ» можно прочесть в Приложении 1 закона. Мы же остановимся на вопросе медицинских закупок.

Медицинские закупки: вакцина от коррупции с осложнениями

Итак, согласно документу, для повышения прозрачности и эффективности медицинских закупок, особенно учитывая текущие острые потребности, связанные со вспышкой COVID-19, Министерство здравоохранения Украины должно передать все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты ГП «Медицинские закупки Украины» (МЗУ). Исключение — закупки, проводимые специализированными международными организациями. Еще одна новелла — для государственного предприятия «Медзакупки» предусмотрено создание независимого наблюдательного совета, в сферу ответственности которого входит также назначение и увольнение руководителя МЗУ.

Что это означает? Контроль над всеми закупками медицинского назначения. И есть множество причин сильно сомневаться в том, что от этого выиграют пациенты. Борьба с коррупцией в нашей стране чаще всего улучшает жизнь тех, кто с ней борется. Конкуренцию им составляют еще экспаты, после Революции достоинства слетевшиеся в страну словно коршуны. Есть огромный риск, что Украина будет покупать лекарственные препараты у тех и там, где ей укажут, прогнозируют эксперты.

Столь пессимистичному сценарию есть немало подтверждений. Привлечение международных организаций к процессу закупки лекарственных препаратов для Украины (в 2015 году) тогдашний министр здравоохранения экспат из Сакартвело Александр Квиташвили называл вакциной от коррупционных схем. Как оказалось, закупки с помощью международных посредников обходятся значительно дешевле, чем у «попередників». Данный факт представили украинскому обществу как ликвидацию коррупции.

«На самом деле это — следствие перехода с закупки оригинальных препаратов от компаний-разработчиков на их значительно более дешевые копии — генерики, которые «должны иметь» тот же фармакологический эффект (биоэквивалентность)», — считает доктор медицинских наук, кардиолог Екатерина Амосова.

Никто не утверждает, что генерики — это плохо. Тем не менее, вместе с генериками появилась проблема контрафакта с уменьшением содержания в субстанции активного вещества, вплоть до полного его отсутствия, а также недостаточной очистки от вредных примесей. Американское агентство FDA при выполнении своей контролирующей функции стало разоблачать все больше нечестных производителей, преимущественно из Индии и Китая. Примером может служить случай с крупной индийской компанией Ranbaxy USA, которая по решению суда была вынуждена уплатить 500 млн долл. штрафа. По оценкам экспертов, в странах Азии, Африки и Латинской Америки удельный вес контрафакта превышает 30%.

Для тех, кто из-за болезни вынужден принимать лекарства, не столько важны экономия и количество, сколько качество, а также бесперебойная поставка жизненно важных препаратов. Для уменьшения риска контрафакта развитые страны ограничивают использование лекарственных средств, произведенных на других территориях, и увеличивают меры контроля качества. Какова гарантия, что в Украину будут поступать качественные лекарства, не приедут залежалые вакцины или то, что вообще подлежит утилизации? Да почти никакой.

Как подтверждение — загадочная история с дважды замороженной живой вакциной (ОПВ) от полиомиелита. Вкратце напомним: правительство Канады выделило 3 млн канадских долларов, на которые ЮНИСЕФ закупил для Украины вакцину против полиомиелита. Все бы ничего, но до этого на одной из сессий ВОЗ было утверждено решение о глобальном изъятии вакцины ОПВ в странах, где ее еще используют. В дальнейшем вакцину ждало дорогое удовольствие — утилизация.

Еще один яркий пример — скандал с китайско-французской вакциной несколько лет назад. Препарат французского производства пентаксим пришел в Украину с китайскими иероглифами на флаконах. Похоже, чтобы оперативнее решить патовую ситуацию с вакцинами в Украине и удешевить их стоимость, международные организации закупили вакцины, первоначально предназначавшиеся для обслуживания экспортного заказа в Китае. Однако возникает вопрос: как в таком случае контролировать, насколько качественны вакцины, какой у них срок годности и дозировка?

В Украине в этом году были зарегистрированы уже семь индийских вакцин. К сожалению, они не просто зарегистрированы, а завозятся миллионами доз. Немалое количество затем утилизируется, ведь нередко поступают в страну с большим опозданием (например, некоторые препараты, закупленные за бюджетные деньги 2018-го, пришли только в 2020 году). Вот и получается, что использовать их все даже при 100% охвате вакцинацией не представляется возможным. А ведь утилизация вакцин — удовольствие недешевое. Не слишком ли это расточительно для страны, постоянно декларирующей стремление к экономии?

К слову, Счетная палата не единожды проводила аудит закупок лекарств и средств медицинского назначения с помощью международных организаций. Вот резюме одного из них: «Фактически государству нанесен существенный вред, а пациенты не получили необходимого лечения. Указанные факты содержат признаки уголовных преступлений и требуют правовой оценки правоохранительными органами». Таких отчетов было немало, а вот результатов все так же не видно.