Єрмак назвав головне досягнення переговорів у Берліні

Андрій Єрмак, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n143730-iermak-nazvav-golovne-dosyagnennya-peregovoriv-u-berlini.html

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, назвав головне досягнення переговорів радників лідерів «нормандської четвірки», які 11 вересня понад сім годин тривали в Берліні.

Головним результатам переговорів Єрмак вважає досягнення домовленості про продовження режиму «тиші» на Донбасі. Про це він заявив журналістам після завершення зустрічі, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Єрмака, досягнення цієї домовленості дає надію на те, що режим «тиші» на Донбасі, запроваджений наприкінці липня, буде продовжений.

Ми дуже на це сподіваємося і будемо робити все, що залежить від України, аби це було так. Ми робимо все, щоб зберегти життя та здоров‘я наших бійців, наших людей, — наголосив він.



Водночас Єрмак зазначив, що під час переговорів сторони не досягли домовленості щодо дати проведення наступного саміту «нормандської четвірки». Він висловив сподівання, що ця зустріч відбудеться до кінця року.

Нагадаємо, представник Росії на переговорах Дмитро Козак поставив під сумнів проведення саміту лідерів «нормандської четвірки». На його думку, для цього «немає підстав».