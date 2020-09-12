Ермак назвал главное достижение переговоров в Берлине

Андрей Ермак, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n143730-ermak-nazval-glavnoe-dostijenie-peregovorov-v-berline.html

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Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, назвал главное достижение переговоров советников лидеров «нормандской четверки», которые 11 сентября более семи часов продолжались в Берлине.

Главным результатам переговоров Ермак считает достижение договоренности о продлении режима «тишины» на Донбассе. Об этом он заявил журналистам после завершения встречи, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Ермака, достижение этой договоренности дает надежду на то, что режим «тишины» на Донбассе, введенный в конце июля, будет продлен.

Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей, — подчеркнул он.



В то же время Ермак отметил, что во время переговоров стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита «нормандской четверки». Он выразил надежду, что эта встреча состоится до конца года.

Напомним, представитель России на переговорах Дмитрий Козак поставил под сомнение проведение саммита лидеров «нормандской четверки». По его мнению, для этого «нет оснований».