Переговоры советников глав государств «нормандского формата» завершились — о чем договорились

Переговоры в Берлине. Фото: Слово и дело

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Переговоры советников лидеров «нормандской четверки» завершились в Берлине. Они продолжались более семи часов.

Основной темой переговоров стал «режим тишины» на Донбассе, обмен пленными и подготовка к очередному саммиту лидеров «нормандской четверки». Об этом сообщает «Укринформ».

Сообщается, что советники решили продлить «режим тишины» на Донбассе, несмотря на провокации со стороны оккупантов.

В свою очередь представитель России Дмитрий Козак рассказал, что сторонам не удалось достичь компромиссов по всем решениям. Теперь диалог между представителями будет продолжаться на уровне заместителей и советников.

Также он поставил под сомнение проведение саммита лидеров «нормандской четверки», поскольку для этого «нет оснований».

Он добавил, что сейчас в парламенте Украины большинство якобы поддерживает отход от Минских соглашений. Поэтому во время встречи договорились, что Верховная Рада внесет корректировки в проект постановления.

Украину на встрече представляли министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, ранее мы сообщали, что эта встреча должна была состояться еще в конце августа, однако ее отменили. В Офисе президента объяснили это тем, что советник президента Франции поехал в срочную командировку. В то же время российские СМИ писали, что причиной отмены встречи стало то, что стороны не достигли договоренностей по итоговым документам.