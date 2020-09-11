Переговори радників глав держав «нормандського формату» завершилися — про що домовилися

Переговори у Берліні. Фото: Слово і діло

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Переговори радників лідерів «нормандської четвірки» завершилися у Берліні. Вони тривали понад 7 годин.

Основною темою переговорів став «режим тиші» на Донбасі, обмін полоненими та підготовка до чергового саміту лідерів «нормандської четвірки». Про це повідомляє «Укрінформ».

Повідомляється, що радники вирішили подовжити «режим тиші» на Донбасі, попри провокації з боку окупантів.

Зі свого боку представник Росії Дмитро Козак розповів, що сторонам не вдалося досягти компромісів по усім рішенням. Тепер діалог між представниками буде продовжуватися на рівні заступників та радників.

Також він поставив під сумнів проведення саміту лідерів «нормандської четвірки», оскільки для цього «немає підстав».

Він додав, що зараз у парламенті України більшість нібито підтримує відхід від Мінських угод. Тому під час зустрічі домовилися, що Верховна Рада внесе коригування у проект постанови.

Україну на зустрічі представляли міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ця зустріч мала відбутися ще наприкінці серпня, проте її скасували. В Офісі президента пояснили це тим, що радник президента Франції поїхав у термінове відрядження. Водночас російські ЗМІ писали, що причиною скасування зустрічі стало те, що сторони не досягли домовленостей щодо підсумкових документів.