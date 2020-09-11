«Динамо» та «Десна» закінчили матч із неочікуваним рахунком

Динамо та Десна. Фото: Football.ua

https://racurs.ua/ua/n143727-dynamo-ta-desna-zakinchyly-match-iz-neochikuvanym-rahunkom.html

Ракурс

«Динамо» та «Десна», українські футбольні команди, зіграли у другому турі української Прем`єр-ліги унічию. Гра завершилася з рахунком 0:0.

Поєдинок пройшов у п`ятницю, 11 вересня, на НСК «Олімпійський» у Києві. Про це повідомляє Sport. ua.

Повідомляється, що у першому таймі обидві команди мали шанс забити гол. У перші 25 хвилин до гола майже наблизився деснянець Пилип Будківський. Спочатку після його удару м`яч влучив у штангу воріт. На 21-й хвилині Будківський бив з метрів шести та не влучив у рамку воріт.

У кінці першого тайму ініціативу перехопило «Динамо». Київська команда атакувала ворота «Десни». Після удару головою Томаша Кендзьори м`яч потрапив у штангу воріт, вже за лічені хвилини сильний удар Де Пени з лінії штрафного майданчика у ворота «Десни» рятує поперечка.

У другому таймі ініціативу утримували «Динамо». Двічі відбивав удари Віктора Циганкова деснянець Євгеній Паст. Також можливість забити мав Віталій Буяльський, але він вдарив вище воріт. «Десна» у другому таймі лише оборонялася.

Під час змагання «Десна» витримала натиск київської команди та завершила матч з позитивним для себе результатом — нічийним рахунком. Зі свого боку «динамівці» втратили перші очки в сезоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус переніс одразу три матчі стартового туру чемпіонату України з футболу у Першій лізі. Через спалах адміністрація Професійної футбольної ліги ухвалила рішення відтермінувати матчі.